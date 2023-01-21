Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/PYD'ye adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.