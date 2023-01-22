İslahiye ESKKK genel kurulu yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - İslahiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde (ESKKK), Mehmet Yaşar Karasu yeniden başkanlığa seçildi.

Kooperatifin olağan genel kurulu, İslahiye Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Mevcut başkan Mehmet Yaşar Karasu ile Oktay Kartal başkanlığında hazırlanan iki listeyle seçime gidildi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda 481 oyla Karasu yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Kartal ise 377 oy aldı.

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