Gönüllüler down sendromlular için eğlence şenliği düzenledi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gönüllüler tarafından down sendromlu bireylere eğlence şenliği düzenlendi.



Feelmosome Gönüllü Topluluğu, Alleben Rotaract Kulübü, İpekyolu Rotaract Kulübü, Kavaklık Rotaract Kulübü, Yesemek Rotaract Kulübü tarafından kentteki bir otelde kurulan atölyelerde down sendromlulara gönüllüler tarafından eğitimler verildi.



Seramik boyama, kurabiye süsleme, dans gibi etkinliklerin düzenlendiği şenlikte, down sendromlu bireyler keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte diyetisyen tarafından down sendromlu bireylerin ailelerine düzenli beslenme önerileri verildi.

Programa sonrası bireylere sokak hayvanlarını beslemeleri için mama paketleri dağıtıldı.

Feelmosome Gönüllü Topluluğu Başkanı Bengü Aslanpay, down sendromlu bireylerle keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Down sendromlu bireyler için birçok etkinlik düzenlediklerini aktaran Aslanpay, "Bugün çok eğlenceli birkaç saat geçirdik. Sadece güldük, eğlendik, o anı yaşadık. Beraber seramik boyadık, beraber kurabiye süsledik, beraber müzik dinledik. Ailelerin mutluluğu görülmeye değerdi." değerlendirmesinde bulundu.

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