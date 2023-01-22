Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kalyon
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Toşca, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Gradel, Yatabare
Goller: Dk. 16 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 4 Kitsiou (Gaziantep FK)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynadığı Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
16. dakikada konuk takım Demir Grup Sivasspor, golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Alaaddin Okumuş'un ortasına iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
24. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Alaaddin Okumuş'un ara pasında topla buluşan Ulvestad'in sert vuruşunda, top üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.
41. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.
Sivasspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.