Gaziantep'te devrilen otobüsün sürücüsü yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Salih Murat D. (32) yönetimindeki içerisinde yolcu bulunmayan 27 TR 529 plakalı tur otobüsü, İslahiye-Hatay kara yolunun Boğaziçi Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.



Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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