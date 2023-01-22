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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te devrilen otobüsün sürücüsü yaralandı

AA

Gaziantep'te devrilen otobüsün sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Salih Murat D. (32) yönetimindeki içerisinde yolcu bulunmayan 27 TR 529 plakalı tur otobüsü, İslahiye-Hatay kara yolunun Boğaziçi Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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