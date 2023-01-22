Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Toşca, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Hanousek), Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Markovic (Dk. 46 Ömürcan Artan), Merkel, Kitsiou, (Dk. 87 Furkan Soyalp)

Demir Grup Sivasspor: Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş (Dk. 89 Camara), Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Gradel (Dk. 90 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 82 Ahmed Musa)



Goller: Dk.16 Yatabare, Dk. 47 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk.4 Kitsiou, Dk.50 Djilobodji, Dk. 67 Ömürcan Artan (Gaziantep FK)





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

47. dakikada Demir Grup Sivasspor, ikinci golü buldu. Köşe vuruşunu kullanan Ulvestad'in ortasına iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

50. dakikada Gradel'in ceza alanı içine attığı pasında topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kale çizgisinden Djilobodji uzaklaştırdı.

57. dakikada topla buluşan Gradel'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, topu kaleci Günay kontrol etti.

59. dakikada Gaziantep FK, farklı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahası içine attığı pasta topu önünde bulan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-2

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Günay'ın müdahalesi ile top kornere çıktı.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Musa'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşma konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.





























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