Gaziantep FK'nin ligde galibiyet hasreti 9 maça yükseldi

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 9 maça yükseldi.

Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, sonraki 9 karşılaşmada 3 puan sevinci yaşayamadı.

Ligin 11. haftasını maç yapmadan geçen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda ise sırayla Corendon Alanyaspor'a 2-0, Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildi. 14. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3, sonraki karşılaşmada Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, Bitexen Giresunspor'a 2-1 mağlup olurken, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarını 1-1'lik skorlarla tamamladı.

Süper Lig'in son 2 haftasında Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti de 9 maça çıktı.





- İyi başlangıcını sürdüremedi

Gaziantep FK, iyi başladığı sezonda büyük bir düşüş yaşadı.

Süper Lig'in ilk 6 haftalık bölümünde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi sonunda 11 puan toplayan Gaziantep FK, 6. sırada yer aldı.

Sonraki 13 maçta bir kez kazanabilen ve 4 beraberlik alabilen kırmızı-siyahlı ekip, 6 kez mağlup oldu ve alt sıralara gerileyerek düşme korkusu yaşamaya başladı.

Ligdeki 19. maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan Gaziantep FK 19 puan toplayabildi.

Gaziantep FK, ligin 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKA Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

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