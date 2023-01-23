Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 12 kişiye işlem yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Oğuzeli ilçelerinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 12 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce İslahiye ve Oğuzeli ilçelerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 12 kişiye idari yaptırım uygulanırken, avda kullandıkları malzemelere el konuldu.

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