Gaziantep'te 3 milyon 70 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 70 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araç ve depoda arama yaptı.
Ekipler, yaptıkları aramada 3 milyon 70 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.