Gaziantep'te yola düşen kaya parçası kaldırıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yamaçtan koparak kara yoluna düşen kaya parçası iş makinesiyle kaldırıldı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince bölgede yol güvenliği alınmasının ardından kaya parçası iş makinesi yardımıyla bulunduğu alandan kaldırıldı.

İslahiye Belediyesi temizlik ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.





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