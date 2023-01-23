Gaziantep'te otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eyyüp Aksoy Caddesi'nde yola çıkmak isteyen Ç.K’nın kullandığı 27 GA 670 plakalı otomobil, elektrikli bisiklet sürücüsü İ.G.' ye (17) çarptı.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin caddeye çıkmak isterken yolda seyir halinde olan elektrikli bisikletle çarpma anı ve vatandaşların yardım etmeye çalışması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.