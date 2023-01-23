Gaziantep'te kumar oynanmasına yer temin eden zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kumar oynanmasına yer temin ettiği iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı, kumar oynayan 2 kişiye ceza kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Münüfpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı üzerine çalışma başlattı.



Operasyon düzenlediği adreste arama yapan ekipler, kumar oynama aletleri ele geçirdi.



Yer temin eden ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı, kumar oynadığı tespit edilen 2 kişiye ise para cezası uygulandı.







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