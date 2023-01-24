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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havalandırma boşluğunda sıkışan hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA

Havalandırma boşluğunda sıkışan hırsızlık şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdiği evde havalandırma boşluğunda sıkışan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Beyazlar Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen K.S, havalandırma boşluğunda sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı bulunduğu yerden çıkararak gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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