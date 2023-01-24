Nurdağı'nda "Aile Okulu Projesi" kapsamında muhtarlara eğitim verildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki 48 mahalle muhtarına aile okulu eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Aile Okulu Projesi doğrultusunda Nurdağı'nda 48 muhtarlara Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda bilgilendirme yapıldı.



Eğitim programını Nurdağı Halk Eğitim Müdürü Zeki Göçer ve Sakçagözü 10 Kasım İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Öztürk, mahalle muhtarlarına sunum gerçekleştirdi.







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