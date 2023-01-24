Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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