AK Parti MKYK üyesi Tayyar Nizip'te partililerler bir araya geldi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Nizip ilçesinde partililerler bir araya geldi.



Tayyar, Gaziantep temasları kapsamında Nizip ilçesinde partisini ziyaret ederek, partililerle bir süre görüştü.



Nizip ilçesinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Tayyar, şunları kaydetti:

"Malumunuz olduğu gibi 14 Mayıs tarihinde bir seçime gidiyoruz, yani Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyoruz bu seçim gerçekten çok önemli bunu biz söylemiyoruz bunu bütün dünya söylüyor. Bakın Avrupa ülkelerinden birinde yayınlanan bir gazete diyor ki 'Dünya'da dengeleri değiştirecek seçim 2023 yılında Türkiye'de yaşanacak' Almanya’da ki bir gazetede de şu ifadelere yer veriliyor 'Biz Türkiye'ye ambargo uyguladık fakat onlar çok güçlü geldiler ve şimdi Türkler Avrupa'yı tehdit etmeye başladılar ve Türkler sandığa gidene kadar batılı liderlere huzur yok' diyorlar. Evet sandıklar açılıncaya kadar batılı liderlere huzur olmayacak ve Türkiye'den gelen sonucu bekleyecekler. İşte bu seçimin önemini burada yazılanlarla anlamak mümkün bunun için bir olacağız beraber olacağız ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.''

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, 2023 seçimlerinin tüm dünyada bir dönüm noktası olacağını söyledi.

AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan da, ziyaretlerinden dolayı MKYK üyesi Tayyar ve Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür ederek Nizip ilçesinin 2023 seçimlerine hazır olduğunu söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.