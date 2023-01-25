Minik öğrencilere hem teorik hem uygulamalı "sıfır atık" eğitimi veriliyor

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GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliğinde Gaziantep'te hizmete açılan Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde öğrencilere teorik ve pratik sıfır atık eğitimi veriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bahçesindeki 140 metrekarelik alana kurulan ve iki bölümden oluşan merkezde, ilköğretim öğrencilerine öncelikle çizgi film ve animasyon görsellerle temiz çevre ve geri dönüşümün önemi anlatılıyor.

Daha sonra rüzgar ve güneş panellerinden enerji elde etme, plastik şişenin geri dönüşümü ve dönüşüm sonrasında elde edilen materyaller uygulamalı olarak gösteriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AA muhabirine, kentte çevre anlayışının artması amacıyla İKA ile proje hazırladıklarını söyledi.

Merkezde sıfır atık bilincini aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Alan, "Türkiye'de bir ilk olan Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi Gaziantep'e kuruldu, bu merkezin bir örneği yoktur. Amacımız gelecek nesillerde sıfır atık dönüşümüyle ilgili çevre bilinci oluşturmaktır. Bunun meyvelerini ise 10 yıl sonra net şekilde görebileceğiz." dedi.

- 100 bin kişiye eğitim verilmesi amaçlanıyor

Alan, önce teorik sonra da uygulamalı eğitimlerle sıfır atığın bireylerin akıllarında kalıcı hale gelmesini sağladıklarını dile getirdi.

Sıfır atığın her aşamasını merkezde katılımcılara aktardıklarını anlatan Alan, şunları kaydetti:

"Geri dönüşümde atıkların ekonomiye nasıl kazandırıldığını buraya yerleştirdiğimiz küçük modellerle uygulamalı olarak öğrencilere gösteriyoruz. Bu eğitimle sıfır atık daha kalıcı oluyor. Merkez bu yönleriyle daha kalıcı bir bilinç oluşturuyor. Ekip arkadaşlarımızla bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 2 bine yakın öğrenciye eğitim verdik. Hedefimiz önümüzdeki dönemde 100 bin kişiye eğitim vermek. Hedefimiz sıfır atık ve temiz çevre anlayışını toplumun bütün katmanlarına yaymak, gelecek nesillerde çevreyle ilgili bir bilinç oluşturmaktır."

- Çocuklar oyunla öğreniyor

Merkezden sorumlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Harun Topçu ise çocuklara oyun şeklinde eğitimlerin verildiğini belirtti.

Merkezdeki Akıllı Çöp Kutusu oyununa öğrencilerin ilgisinin yüksek olduğunu vurgulayan Topçu, "Oyun şeklinde çocuklara sıfır atığı göstererek bunu yaptırıyoruz. İçeride geri dönüşüm bandımız var, toplanan atıkların hangi aşamalardan geçerek ürüne dönüştüğü akıllara kazınmaktadır. Geri dönüşüm denilince sadece çöp kutusu geliyordu aklımıza ama şimdi merkezle çocuklara sonrasını da anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



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