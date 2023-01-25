Gaziantep'te KBRN, deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) organize sanayi bölgesi (OSB) ile İslahiye ilçesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN), yangın ve deprem tatbikatları yapıldı.
Gaziantep OSB'deki tatbikattaki senaryoya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, bir fabrikada klor gazı bulunan bir tankerden kaçak olduğu ihbarı geldi. Bölgeye AFAD, itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve ilgili kurum personelleri sevk edildi.
Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasıyla koruyucu kıyafet giymiş kurtarma personeli tarafından klor gazından etkilenen 1 kişiye müdahale edilip arındırma işlemleri gerçekleştirildi.
Ardından gazdan etkilenen fabrika personelinin sağlık ekiplerince hastaneye sevki sağlandı. Tatbikat, kimyasal yayılan bölgede görev yapan kurtarma personelinin kimyasaldan arındırılmasıyla tamamlandı.
Ardından senaryo gereği fabrika bahçesinde yangın çıkması dolayısıyla alarm verildi. Bölgeye sevk edilen Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerince fabrikada bulunan personel dışarı çıkarıldı.
Personel tarafından ilk müdahalenin yapıldığı yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.
İslahiye ilçesinde ise senaryo gereği 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Akınyolu Mahallesi'nde bulunan bir bina yıkıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri binada enkaz kaldırma ve kurtarma çalışması yaptı.
Bina içerisinden ve enkaz altından çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
5 kurumun katıldığı ve 110 personelin görev aldığı tatbikatı Gaziantep Valisi Davut Gül canlı yayın aracılığıyla takip etti.