TBB'den Nizip Belediyesi'ne ödül

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GAZİANTEP (AA) - Karababa Türbesi Çevre Düzenlemesi projesiyle Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği yarışmada yer alan Nizip Belediyesi ödüle layık görüldü.

Türkiye Belediyeler Birliği’nce inanç turizminin gelişmesine destek olmak ve belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması bugün Ankara'da düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Düzenlenen törene katılan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Ödülünü TBB Başkanı Fatma Şahin'in elinden alan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Belediyesi’ni ödüle layık gören tüm jüri üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye Belediyeler Birliği'nin ülkemizde inanç turizminin gelişmesine destek olmak ve belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda Karababa Türbesi çevre düzenlemesi projemizle Nizip Belediyesi olarak bizlerde ödülümüzü aldık. Nizip Belediyesi projeleri ve hizmetleriyle çalışmalarına devam edecektir." dedi.

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