Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 90. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Cengiz Karaduman, 5. Zırhlı Tugay Komutan Vekili Albay Bülent Sayar ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsüne geçti.

Buradaki programda Gazikültür AŞ. Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Yakar tarafından Atatürk'ün kente gelişiyle ilgili sunum gerçekleştirildi, şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

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