Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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