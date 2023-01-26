Şehitkamil Belediyesi'nde 2 bin 239 işçinin maaşında iyileştirme yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediyesinde çalışan 2 bin 239 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesine katıldı.

Arslan, konuşmasında, zor günler ve sorunlar yaşadıklarını ama bugünlere hep mücadele ederek başarılarını ve hizmetlerini artırarak geldiklerini belirtti.

Gerek şehrin gerekse de ülkenin yaşadığı zorlukları bildiklerini ifade eden Arslan şöyle konuştu:

"Özellikle enflasyon, yüksek fiyat artışları ülkemizi ve çalışanlarımızı ciddi şekilde etkilediğinin farkındayız. Bütün bu olumsuzluklarla mücadele için başta Cumhurbaşkanımızın ve hükûmetin bu konuda attığı adımların farkındayız, biliyoruz ve önemli buluyoruz. Gerek EYT gibi sorunların çözümünde gerek sözleşmeli personelin kadroya alınmasında gerekse yine bizi yakından ilgilendiren 696 ile kadro alan arkadaşlarımızın zorunlu emekliliğin ortadan kaldırılmasına, 696 ile gelen arkadaşlarımızın bir kısım haklarının verilmesi konusu, geçici mevsimlik işçilerin kadroya alınması, 696 kapsamında kalan işçilerin kadrolarının verilmesi ve benzeri pek çok konuda çok ciddi önemli adımlar arka arkaya atılıyor. Bütün bu yaşananlar aslında hükûmetin ve Cumhurbaşkanının 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.' yaklaşımının da somut bir sonucudur."

Arslan, bu yılki en önemli toplu iş sözleşmelerinden (TİS) birinin Şehitkamil Belediyesinde imzalayacakları TİS olduğunu ifade etti.

"Türkiye'de ciddi şekilde vergi sisteminde reforma ihtiyacımız var." diyen Arslan şu ifadeleri kullandı:

"HAK-İŞ olarak hükûmetimizden talebimiz kriz dönemi bitine kadar gelir vergisi oranlarının çalışanlar için yüzde 10 ile sınırlandırılmasıdır. Bunun kriz bitine kadar yeni bir reforma ihtiyacımız var. Gerçekten çalışanlar birkaç ay sonra yüzde 27 dilime giriyor. Elde ettiğimiz kazanımlar bir anda geri gidiyor. Bunun ortadan kaldırılması için hükûmetimizden sayın Bakan'dan bu konuda ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Yine EYT'lilerle ilgili çok önemli bir reforma hükûmetimiz imza attı. IMF'nin dayatmasıyla mezarda emeklilik anlayışı ne yazık ki 23 sene sorun olarak devam etti. Bugün bu sorunu kökten çözmüş olmak ve bu konudaki sosyal güvenlik sistemimizin devletimizin çok büyük fedakarlıkla bu sorunu ortadan kaldırmış olması çok önemli bir adımdır. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü hiçbir şart koymadan 1999 yılı 8 Eylül'den önce işe giren herkesin eski mevzuata göre emeklilik haklarının iade edilmesi çok büyük bir kazanımdır. Bu kazanım içinde hükûmetimize teşekkür ediyoruz."

Pek çok konuda özellikle kamu çalışanlarının enflasyonun üzerinde ücretler verilmesi konusunda, emekliler konusundaki düzenlemelerin gerçekten Türkiye için çok tarihi önemli olduğunu dile getiren Arslan, "Bunların bir yenisini de inşallah önümüzdeki günlerde geçici mevsimlik işçiler, 696 kapsamında olup da hakları eksik olanlar ve kadro alamayanlar için de yeni düzenlemeleri hep beraber bunu getireceğiz ve gerçekleştireceğiz." dedi.

Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaklaşık 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesi konusunda da çalışmaları başlattıklarını ve inşallah kısa zamanda kamu çalışanlarının toplu sözleşmelerini de bu çerçevede sonuçlandıracaklarını ifade etti.

Bilgin ile konuştuklarını dile getiren Arslan, "Kamu çerçeve protokolünün belediyeler için de bir çerçeve oluşturma konusunda da mutabakatımız var. Bunu da önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeye çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu taşeron şirket işçilerinin kadrolarının verilmesine işaret ederek "Biz de sistem içerisinde düzgün çalışıldığı müddetçe şu salonda bulunan bütün kardeşimiz aslında bizim kadromuzdadır ve kadrolu elemanımızdır." dedi.

Bazı şeylerin yazılı kağıtta kaldığını fakat uygulamaya geçmediğini dile getiren Fadıloğlu şöyle devam etti:

"Şu anda son yapılan düzenleme ile birlikte bizdeki çalışan kardeşlerimiz kadrolu işçilerimizden daha fazla maaş alıyor. Eğer burada kadrolu olmak kağıdın üzerinde yazmaksa bunun taahhüdünü ben veriyorum. Buradaki tüm arkadaşlarım benim için kadrolu birer belediye çalışanıdır. Yoksa burada çekişmelerle birbiriyle kavga ederek grevlerle bir noktaya gelen anlayış mı? Çalışma barışı içerisinde huzurlu bir şekilde çalışıp akşam eve gittiğinizde yalan yanlış işler yapmadan ben bugün işimi yaptım. Allah'a şükür bunun karşılığını da alabiliyorum deyip de başımızı vurup yatabilmek midir?"

Konuşmaların ardından Belediye ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bu arada imzalanan sözleşme ile en düşük işçi maaşı 14 bin 100 lira olarak belirlendi.

Programa HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ile belediye çalışanları katıldı.

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