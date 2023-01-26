Şehitkamil Belediyesi'nde 2 bin 239 işçinin maaşında iyileştirme yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitkamil Belediyesi'nde 2 bin 239 işçinin maaşında iyileştirme yapılacak

AA

Şehitkamil Belediyesi'nde 2 bin 239 işçinin maaşında iyileştirme yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediyesinde çalışan 2 bin 239 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesine katıldı.

Arslan, konuşmasında, zor günler ve sorunlar yaşadıklarını ama bugünlere hep mücadele ederek başarılarını ve hizmetlerini artırarak geldiklerini belirtti.

Gerek şehrin gerekse de ülkenin yaşadığı zorlukları bildiklerini ifade eden Arslan şöyle konuştu:

"Özellikle enflasyon, yüksek fiyat artışları ülkemizi ve çalışanlarımızı ciddi şekilde etkilediğinin farkındayız. Bütün bu olumsuzluklarla mücadele için başta Cumhurbaşkanımızın ve hükûmetin bu konuda attığı adımların farkındayız, biliyoruz ve önemli buluyoruz. Gerek EYT gibi sorunların çözümünde gerek sözleşmeli personelin kadroya alınmasında gerekse yine bizi yakından ilgilendiren 696 ile kadro alan arkadaşlarımızın zorunlu emekliliğin ortadan kaldırılmasına, 696 ile gelen arkadaşlarımızın bir kısım haklarının verilmesi konusu, geçici mevsimlik işçilerin kadroya alınması, 696 kapsamında kalan işçilerin kadrolarının verilmesi ve benzeri pek çok konuda çok ciddi önemli adımlar arka arkaya atılıyor. Bütün bu yaşananlar aslında hükûmetin ve Cumhurbaşkanının 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.' yaklaşımının da somut bir sonucudur."

Arslan, bu yılki en önemli toplu iş sözleşmelerinden (TİS) birinin Şehitkamil Belediyesinde imzalayacakları TİS olduğunu ifade etti.

"Türkiye'de ciddi şekilde vergi sisteminde reforma ihtiyacımız var." diyen Arslan şu ifadeleri kullandı:

"HAK-İŞ olarak hükûmetimizden talebimiz kriz dönemi bitine kadar gelir vergisi oranlarının çalışanlar için yüzde 10 ile sınırlandırılmasıdır. Bunun kriz bitine kadar yeni bir reforma ihtiyacımız var. Gerçekten çalışanlar birkaç ay sonra yüzde 27 dilime giriyor. Elde ettiğimiz kazanımlar bir anda geri gidiyor. Bunun ortadan kaldırılması için hükûmetimizden sayın Bakan'dan bu konuda ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Yine EYT'lilerle ilgili çok önemli bir reforma hükûmetimiz imza attı. IMF'nin dayatmasıyla mezarda emeklilik anlayışı ne yazık ki 23 sene sorun olarak devam etti. Bugün bu sorunu kökten çözmüş olmak ve bu konudaki sosyal güvenlik sistemimizin devletimizin çok büyük fedakarlıkla bu sorunu ortadan kaldırmış olması çok önemli bir adımdır. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü hiçbir şart koymadan 1999 yılı 8 Eylül'den önce işe giren herkesin eski mevzuata göre emeklilik haklarının iade edilmesi çok büyük bir kazanımdır. Bu kazanım içinde hükûmetimize teşekkür ediyoruz."

Pek çok konuda özellikle kamu çalışanlarının enflasyonun üzerinde ücretler verilmesi konusunda, emekliler konusundaki düzenlemelerin gerçekten Türkiye için çok tarihi önemli olduğunu dile getiren Arslan, "Bunların bir yenisini de inşallah önümüzdeki günlerde geçici mevsimlik işçiler, 696 kapsamında olup da hakları eksik olanlar ve kadro alamayanlar için de yeni düzenlemeleri hep beraber bunu getireceğiz ve gerçekleştireceğiz." dedi.

Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaklaşık 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesi konusunda da çalışmaları başlattıklarını ve inşallah kısa zamanda kamu çalışanlarının toplu sözleşmelerini de bu çerçevede sonuçlandıracaklarını ifade etti.

Bilgin ile konuştuklarını dile getiren Arslan, "Kamu çerçeve protokolünün belediyeler için de bir çerçeve oluşturma konusunda da mutabakatımız var. Bunu da önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeye çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu taşeron şirket işçilerinin kadrolarının verilmesine işaret ederek "Biz de sistem içerisinde düzgün çalışıldığı müddetçe şu salonda bulunan bütün kardeşimiz aslında bizim kadromuzdadır ve kadrolu elemanımızdır." dedi.

Bazı şeylerin yazılı kağıtta kaldığını fakat uygulamaya geçmediğini dile getiren Fadıloğlu şöyle devam etti:

"Şu anda son yapılan düzenleme ile birlikte bizdeki çalışan kardeşlerimiz kadrolu işçilerimizden daha fazla maaş alıyor. Eğer burada kadrolu olmak kağıdın üzerinde yazmaksa bunun taahhüdünü ben veriyorum. Buradaki tüm arkadaşlarım benim için kadrolu birer belediye çalışanıdır. Yoksa burada çekişmelerle birbiriyle kavga ederek grevlerle bir noktaya gelen anlayış mı? Çalışma barışı içerisinde huzurlu bir şekilde çalışıp akşam eve gittiğinizde yalan yanlış işler yapmadan ben bugün işimi yaptım. Allah'a şükür bunun karşılığını da alabiliyorum deyip de başımızı vurup yatabilmek midir?"

Konuşmaların ardından Belediye ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bu arada imzalanan sözleşme ile en düşük işçi maaşı 14 bin 100 lira olarak belirlendi.

Programa HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ile belediye çalışanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davasına devam edildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davasına devam ...
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, OPERASYONLA YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, ...
(Görüntülü)ANDI_5_ORGANIZATOR_TUTUKLANDI GAZİANTEP&#039;TE 2 HAFTADA 59 KAÇAK YAKALANDI, 5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANDI_5_ORGANIZATOR_TUTUKLANDI ...
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü, operasyonla ...
Gaziantep'te 2 haftada 59 kaçak yakalandı, 5 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 haftada 59 kaçak yakalandı, 5 ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ...
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ...
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin hedefi 6 milyon ziyaretçi
YEREL HABERLER Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin hedefi 6 milyon ...
Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 90. yıl dönümü ...
(Görüntülü) ATATÜRK?ÜN GAZİANTEP?E GELİŞİNİN 90&#039;INCI YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ATATÜRK?ÜN GAZİANTEP?E GELİŞİNİN ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
El Bab'da DEAŞ operasyonunda 15 tutuklama
YEREL HABERLER El Bab'da DEAŞ operasyonunda 15 tutuklama
TBB'den Nizip Belediyesi'ne ödül
YEREL HABERLER TBB'den Nizip Belediyesi'ne ödül
El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 ...
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını ...
Gaziantep'te KBRN, deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te KBRN, deprem ve yangın tatbikatları ...
ANADOLU MOZAİĞİ - Tarihin yüzlerce yıllık tanığı mozaikler özenle gelecek kuşaklara aktarılıyor
YEREL HABERLER ANADOLU MOZAİĞİ - Tarihin yüzlerce yıllık tanığı ...
Minik öğrencilere hem teorik hem uygulamalı "sıfır atık" eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Minik öğrencilere hem teorik hem uygulamalı "sıfır ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, KAÇAK SİGARA OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, KAÇAK SİGARA ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE FİRARİ HÜKÜMLÜ, OPERASYONLA YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE FİRARİ HÜKÜMLÜ, ...
Gaziantep'te firari hükümlü, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari hükümlü, operasyonla yakalandı
Gaziantep'te terör hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör hükümlüsü yakalandı
AK Parti MKYK üyesi Tayyar Nizip'te partililerler bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti MKYK üyesi Tayyar Nizip'te partililerler bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.