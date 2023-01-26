Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Regaip Kandili idrak edildi

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GAZİANTEP (AA) - Regaip Kandili, Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki camilerde idrak edildi.

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Gaziantep Müftülüğünce camilerde program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ulu Cami avlusunda cemaate ikramda bulunuldu.

- Malatya

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle Hacı Yusuf Taş Cami İmamı Mehmet Şentürk ve İbrahim Furkan Varol ile Söğütlü Camisi Müezzini İbrahim Furkan Varol, Kur'an-ı Kerim okudu.

Battalgazi Müftülüğü Vaizi Harun Zorlu'nun vaazının ardından vatandaşlar namaza durdu.

Darende ilçesinde ise Somuncu Baba Cami ve Külliyesinde Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından namaz çıkışı vatandaşlara, "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" dağıtıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Vatandaşlar, camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Namazın ardından Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Namaz sonrası cemaate ikramda bulunuldu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla kent genelinde camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve İslam alemi için dua edildi.

Camilerde hayırseverlerce çeşitli ikramlarda bulunuldu.

-Kilis

Kilis Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Hacı Mehmet Fahrettin Ballıoğlu Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Adıyaman

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve İslam alemi için dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, vaazında Regaip Kandili'nin önemine değinerek, üç ayların başladığını ve dua etmenin önemli olduğunu söyledi.

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