Gaziantep'te firari cinayet hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hakkında 19 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 19 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O, polis ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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