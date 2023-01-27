Gaziantep'te "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "kasten adam öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T'yi yakaladı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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