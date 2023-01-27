Gaziantep'ten Suriye'nin kuzeyine 40 tır insanı yardım gönderildi

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GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede yaşayan ihtiyaç sahipleri için toplanan 40 tır insani yardım malzemesi, Gaziantep'ten uğurlandı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Burak Akeller, Orta Doğu Fuar Merkezi park alanında düzenlenen törende, Suriye'deki iç savaştan dolayı milyonlarca insanın mağdur olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, her zaman dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların yanında olduğunu ifade eden Akeller, şunları kaydetti:

"Suriye'ye düzenlenen askeri operasyonların ardından, terörden temizlenen bölgelerde yaşayan insanların hayati ihtiyaçların giderilmesi noktasında Türkiye üzerine sorumluluk almıştır. Bu ihtiyaçların giderilmesi adına Türkiye'nin beşeri ve maddi kaynaklarının yanı sıra bölgede faaliyet göstermek isteyen STK'lara AFAD marifetiyle koordinasyon sağlamıştır. "

Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği Genel Müdürü Halit İsaoğlu ise mübarek bir günde mübarek bir iş için bir araya geldiklerini ifade etti.

İnsanların hayırda yarışması gerektiğini dile getiren İsaoğlu, "Suriye'de bulunan mazlum kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Filistinli kardeşlerimiz de bu insanlara yardım ulaştırıyor. İşte ümmet bilinci dediğimiz budur. Toplamda 40 tır malzeme bugün yola çıkacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi.

Programa AFAD Gaziantep İl Müdürü Mahmut Coşkun ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından içinde temel yaşam malzemesi ve kömürün bulunduğu 40 tır, Suriye'ye doğru yola çıktı.

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