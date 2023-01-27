Gaziantep Polisgücü yönetimi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'u ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kaplan ve beraberindekiler, Başbuğ'u makamında ziyaret ederek kulüp hakkında bilgi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, şampiyon kulübün başkanı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Yeniden şampiyon olmak istediklerini belirten Kaplan, "Kadın ve erkek takımlarımız İnşallah şampiyonluk kupalarını yeniden Gaziantep'e kazandıracaktır. Maçların bitmesinin ardından yine Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü ev sahipliğinde Alanya'da Avrupa Şampiyonaları başlayacak. Şampiyonluğun en güçlü adayı bizleriz." ifadelerini kullandı.
Başbuğ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü hokey alanında markalaşmış ve şampiyonluğu istikrarlı hale getirerek bu sporun gelişmesi ve ülke genelinde yayılmasında önemli rol oynayan bir kulübümüzdür. Başarılarda emeği geçen kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerini yürekten kutluyorum." görüşüne yer verdi.