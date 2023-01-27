Nizip'te muhtarlara bilgisayar desteği

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip ilçesindeki 110 mahalle muhtarına bilgisayar desteğinde bulundu.

Nizip Belediyesi ev sahipliğinde ve Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında düzenlenen Muhtarlar Toplantısına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçedeki bilgisayarı bulunmayan ya da mevcut bilgisayarları talebi karşılamayan 110 mahalle muhtarına bilgisayar hediye etti.

Şahin, yaptığı konuşmada, kentin tüm ilçeleriyle gelişmesini ve her alanda en iyi konuma ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.



Muhtarların daha iyi hizmet verebilmesi adına muhtarlara bilgisayar hediye edildiğini anlatan Şahin, "Mahalle muhtarlarımızın yaptıkları çalışmayı yakından takip ediyor ve önemsiyoruz. Çalışmalarına katkı sunmak için de teknoloji alanında destek vererek bugün her bir mahalle muhtarımıza bilgisayar hediye ediyoruz. Bu dağıtımda tek bir amacımız var, o da vatandaşların devletle ilk buluşma noktası olan muhtarlıkları teknolojik bakımdan güçlendirmektir." diye konuştu.



Gaziantep Valisi Davut Gül ise katkılarından dolayı Şahin'e teşekkür etti.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da muhtarların teknoloji alanında desteklenmesini çok önemsediklerini vurguladı.



Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Nizip Muhtarlar Dernek Başkanı Recep Şeker ise destekler nedeniyle teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.