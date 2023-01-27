GAGİAD Başkanı Koçer'den ekonomi değerlendirmesi:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, kurulacak 6. OSB ile kentteki istihdamın 250 binden 350 bine ulaşacağını bildirdi.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, TRT Çukurova Radyosunda yayınlanan "Bölge Gündemi" programına katılarak kent ekonomisine dair değerlendirmede bulunan Koçer, Gaziantep'in tarihten bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kenti olduğunu ve hububat ile tekstil başta olmak üzere hemen her alanda üretim yapan bir şehir olduğunu ifade etti.



Her türlü sıkıntı ve zorluğa rağmen Gaziantep'in 2022 yılında ihracat rakamlarını yüzde 4,3 yükselerek 10 milyar 523 milyon 349 bin dolara ulaştığını, tarihi bir rekor yazdığını aktaran Koçer, şunları kaydetti:



"Bu başarı elbette ki önemli ama bunu yaparken sürdürülebilirliği de daha ön planda tutmamız gerekir. Aksi halde bugün elde edilen başarılar, yarın hüsran olabilir. Ancak Gaziantep bu konuda pozitif ayrışıyor. Bu noktadaki en güçlü avantajlarımızdan birisi 160 alanda üretim yapan, ihracata konu olan mallarda çok geniş yelpazeye sahip olmamız. Bir diğer avantajımız ise dünyanın hemen her bölgesinde yer alan 180 ülkeye ihracat yapabilme kabiliyetimiz. Pazar çeşitliliği de olası sıkıntılı durumlarda ihracatın başka ülkelere yönelik devam etmesini sağlıyor. Tabi bu noktada bizi sevindiren bir başka avantaj da şu, gençliğimiz... Geçen yıl Gazi şehrimizden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 60'ı dernek üyelerimiz yaptı. En çok ihracat yapan ilk 1000 sanayi firmasına baktığımızda 71'i Gaziantep'ten ve bunların da 27'si yine GAGİAD üyesi. Kentimiz adına güven veren bu rakamlarda dernek üyelerimizin yadsınamaz bir katkısının olduğunu düşünerek, yarınlara bugünlerden daha umutlu bakıyoruz. Elde edilen başarının bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Gaziantep tarihten bu yana her zaman gençliğin gücünü kullanmış bir şehir. Bizler de atalarımızdan aldığımız sorumlulukla bayrağı daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz."

Koçer, Gaziantep'in 5 organize sanayi bölgesi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Gerek istihdam, gerek tüketilen elektrik, gerekse de alan olarak. Türkiye'nin en büyük OSB'sine sahibiz. Şu anki verilere baktığımızda 43 milyon metrekare büyüklüğüne sahip 5 OSB'miz var. Yaklaşık 250 bin çalışanımız var. Şimdi de 11 milyon metrekarelik 6. OSB'miz olacak. Yani yakın zamanda 54 milyon metrekarelik OSB'ye sahip olacağız. Bununla birlikte 250 bin olan çalışan sayımızın da 350 bin istihdama ulaşacağını bekliyoruz."



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