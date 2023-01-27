Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 7'ye düştü

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GAZİANTEP (AA) - Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulu 455 milyon metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 7 olarak ölçüldü.

Karasu Çayı'ndaki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, kuraklık ve mevsimsel yağışların yetersizliği nedeniyle düştü. Azalan su seviyesi, kurtarma kazılarının bulunduğu Taşlıgeçit höyüğünden dronla görüntülendi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin mevsimsel yağışların yetersiz olması nedeniyle azaldığını belirtti.

Gelinen noktanın üzücü olduğunu ifade eden Köse, "Seviyeyi sürekli takip ediyoruz. En son alınan verilere göre depolanan su oranı, şu an yüzde 7 seviyelerine düştü. Geçen yıl bu zamanlarda depolanan su oranı yüzde 70 civarındaydı." dedi.

Baraja Hatay’dan amatör olta balıkçılığı için gelen Hasan Akar ise daha önce böyle bir kuraklığa hiç denk gelmediğini belirtti.

Akar, geçmiş yıllarda bölgeye araçlarıyla geldiklerinde şimdiki balık tuttukları alanın tamamıyla su olduğunu söyledi.

Bölgede koyunlarını otlatan Muhammed Emir de bugüne kadar böyle bir kuraklığı hiç görmediğini ifade etti.​​​​​​​

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