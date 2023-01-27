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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı

AA

Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Gaziantep Futbol Kulübü'müzde yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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