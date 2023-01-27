Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçına hazır

Sinirlendiğimizde neden ağlarız? Siz de öfkeliyken gözyaşlarına boğuluyorsanız işte nedeni!

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, idmanın ardından Ankara'ya hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.