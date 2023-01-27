Gaziantep FK'de Erol Bulut rekorla görevinden ayrıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK ile yollarını ayıran Erol Bulut, kırmızı-siyahlı ekibin Spor Toto Süper Lig'de en uzun süre görev yapan teknik direktörü oldu.



Gaziantep ekibi ile 20 Mayıs 2021'de 3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Erol Bulut, 618 gün görevde kaldı.



Gaziantep FK, Bulut yönetiminde ligde toplam 57 maç yaptı.

Söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 17 beraberlik alarak 65 puan toplayan kırmızı-siyahlıların maç başına puan ortalaması 1,14 oldu.



Gaziantep FK'yi Süper Lig'de çalıştıran teknik direktörlerden Marius Sumudica 577, Ricardo Sa Pinto ise 116 gün görev yapmıştı.



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