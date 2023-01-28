Yurt dışından gelen 466 hasta Gaziantep'te sağlığına kavuştu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi, sağlık turizmi kapsamında geçen yıl 25 ülkeden hastaya hizmet verdi.

Almanya, ABD, İsrail, Filistin, Tunus gibi ülkelerden 466 hastayı kabul eden merkez, sağlık turizminin lokomotif kurumlarından biri olmayı hedefliyor.

Kornea ve böbrek nakli, jinekolojik kanser ameliyatları ile kulak implantı gibi birçok ameliyatın gerçekleştirildiği merkez, 2023'de yabancı hasta sayısını arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GAÜN Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, hastanenin bölgeye hizmet verdiğini söyledi.

Çeşitli illerden ve yurt dışından gelen hastaları ağırladıklarını anlatan Eren, şöyle devam etti:

"Sağlık turizmi alanında birçok ülkeye hizmet veriyoruz. Özellikle Ortadoğu ülkeleriyle birlikte Avrupa ülkeleri de yer alıyor. Almanya, ABD, İsrail, Filistin, Tunus, Suriye, Irak, Avusturya ve Hollanda'dan hastalarımız var. Sağlık turizmine öncülük yapma amacıyla bu işe başladık. Türkiye açısından da bunun önemini biliyoruz. 25'in üzerinde ülkeden hasta kabulü yapıyoruz. Geçen yıl poliklinik ve klinik toplam sayımız 466'dır. Özellikle klinikte yatırarak tedavi ettiğimiz hasta sayımız 137'dir. 2023'de hedefimiz daha fazla olacaktır."

- Nakil, kanser ameliyatları ve kulak implantı yapıldı

Hastanelerinin tam teşekküllü olduğunu aktaran Eren, son sistem cihazlarla hastalara hizmet verdiklerini ifade etti.

Merkezde birçok ameliyat yaptıklarını dile getiren Eren, "Kornea nakli, böbrek nakli, jinekolojik kanser ameliyatları, kulak implantlarında ön sıralarda yer alıyoruz. 2023'de rakamları artırarak bölgeye hizmet etmek istiyoruz. Doktorlarla istişare ederek konuya hakim olmaya çalışıyoruz. Özellikle dışarıdan gelen hastalarımıza danışmanlık hizmetimiz de var. Hastayı ülkesinden alıp hastanemizde misafir edene kadar danışmanlık hizmeti mevcut." diye konuştu.



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