Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen bazı trafik kazalarına ilişkin görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Görüntülerde, Binevler Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen sola dönen otomobilin başka otomobille çarpışması, Üniversitesi Bulvarı'nda sürücünün park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

Karabekir Mahallesi ve 25 Aralık Kavşağı'nda otomobillerin karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpması ile Vatan Mahallesi'nde freni arızalanan kamyonun bir eve vurması da görüntülere yansıdı.

Trafik kurallarına uyulmaması sonucu meydana gelen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda "Unutmayın kazalar çiğnenmiş kuralların ve dikkatsizliğin sonucudur." mesajı paylaşıldı.

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