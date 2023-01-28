Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş (Dk. 94 Camara), Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Keita (Dk. 90 Ahmed Musa), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90 Angielski), Gradel, Yatabare

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 80 Manev), Semih Güler, Rodrigues, Svensson, Stambouli, Akintola, Ndiaye, Onyekuru (Dk. 92 Bjarnason), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 71 Gökhan İnler)

Goller: Dk. 41 Emre Akbaba, Dk. 56 Akintola (Adana Demirspor), Dk. 63 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 76 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 78 Stambouli (Adana Demirspor)





MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.



49. dakikada Emre Akbaba ile Ndiaye'nin ceza sahasında yaptığı verkaçta topla son olarak buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Charisis'in ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan rakibi Rodrigues'i çalımlayarak ceza sahası içerisinden yaptığı plase vuruşta, topu kaleci Ertaç Özbir kornere gönderdi.

56. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında arka direkte bulunan Ndiaye'nin kafa pasıyla uzak direkte topla buluşan Akintola'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

63. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı bire indirdi. Gradel'in sol kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Cofie, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-2

68. dakikada Gradel'in ceza sahası sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta gitti.

Adana Demirspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.





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