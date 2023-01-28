Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.U'nun yerini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U, cezaevine teslim edildi.

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