Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.U'nun yerini tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U, cezaevine teslim edildi.
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