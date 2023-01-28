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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı

Gaziantep Basketbol: Egbunu 22, Intrye 14, Hammonds 11, Hanlan 9, Dotson 8, Can Uğur Öğüt 3, Muhsin Yaşar 2, Metin Türen, Leon Harun Apaydın

Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 18, Muhammed Mustafa Baygül 12, Smith 8, Yiğit Aslan 7, Blazic 7, Gist 3, Berkay Candan 3, Hall 2, Hadi Özdemir, Yunus Emre Sonsırma

1. Periyot: 23-14

Devre: 38-33

2. Periyot: 56-50

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 69-60 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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