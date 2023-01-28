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Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 18, Muhammed Mustafa Baygül 12, Smith 8, Yiğit Aslan 7, Blazic 7, Gist 3, Berkay Candan 3, Hall 2, Hadi Özdemir, Yunus Emre Sonsırma

1. Periyot: 23-14

Devre: 38-33

2. Periyot: 56-50

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 69-60 yendi.

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