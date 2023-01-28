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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ş. idaresindeki 38 HT 039 plakalı otomobil, Bostancı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağacı ve demir bariyeri kırdıktan sonra dereye devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile Ökkeş K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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