Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nurdağı'nda inceleme yaptı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu.



Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin,Nurdağı Belediyesi tarafından ilçede yapılan cephe düzenlemesi, park ve çalışmaların devam ettiği otogar projelerinde incelemelerde bulundu.



Gül ve Şahin yapılan çalışmalar hakkında Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'dan bilgi aldı.



Temasları kapsamında Gül ve Şahin, Nurdağı'nda yaşayan Kore Gazisi Mehmet Nergis'i de evinde ziyaret ederek, geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

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