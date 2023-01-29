Gaziantep'te Wushu Türkiye Şampiyonası seçmeleri yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca "Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri" gerçekleştirildi.



Wushu Kung Fu İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesindeki Gazikent Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen seçmelere 25'i kadın olmak üzere 70 sporcu adayı katıldı.



Organizasyonda 3 engelli sporcular da milli olmak için ter döktü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Wushu Kung Fu İl Temsilcisi Şeyhmus Çakmak, ilk defa Gaziantep'te wushu branşında engelli sporcuların seçmelere katıldığını belirtti.



Engelleri aralarında görmekten mutluluk duyduklarını anlatan Çakmak, "Biz sadece şampiyonlar yetiştirmiyoruz, hayallere de dokunuyoruz." dedi.



Çakmak, Türkiye Şampiyonası için adayların kıyasıya mücadele ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Gazi şehrimiz gururlandıracak gençlerimizin heyecan ve azimlerini seçmelerde görmek bizi gururlandı. Pek tanınmamasına rağmen yaptığımız çalışmalarla kentte wushu branşının bilinirliliği arttı. Artık diğer sporlar gibi wushu ile ilgili programlar, organizasyonlar kentimizde çokça yapılmaya başladı. Bu durumun da seçmelere yansıması bizi mutlu ediyor. İl temsilcilik dönemimizde engelli, bağımlı ve pandemi sürecinde önemli sosyal sorumluluk projeleri yürüttük ve devam ediyoruz. Böylelikle birçok kişiye bu sporla yaşama bağlıyoruz."



Çakmak, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.



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