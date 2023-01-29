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Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında gazeteci Güneş'i arayan eski muhabir yeniden yargılanacak

AA

Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında gazeteci Güneş'i arayan eski muhabir yeniden yargılanacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve "yalan tanıklık" suçundan beraat eden eski muhabir E.K. yeniden yargılanacak.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, E.K. hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararını istinaf ettiklerini anımsattı.

Olay günü E.K'nin, gazeteci İsmail Güneş'i 16 defa arayıp yaklaşık 14 dakika görüştüğünü savunan Yavuz, E.K'nin Güneş'i aradığını kabul ettiğini fakat hiçbir şekilde görüşmediğini iddia ederek davanın her aşamasında ifadesini farklılaştırdığını dile getirdi.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından (TİB) gelen yazıya itiraz ettiklerini anlatan Yavuz, "İtirazımızın sebebi şu, sadece ödemeli aramalarda böyle bir iz bırakılacağını biliyoruz. Ama ödemeli aramanın dışında böyle bir izin mümkün olmadığını biliyoruz. Çünkü ödemeli arama yaptığınız zaman telesekreter devreye giriyor, telefon açılmasa da sistem çalıştığı için görüşme izi bırakılabiliyor. Bunu bildiğimiz için ödemeli arama yapıp yapmadığını sorduk. Ödemeli arama yapılmadığı anlaşıldı. Ödemeli aramanın da gün içinde bu kadar aramanın mümkün olmadığını öğrendik. Kaldı ki biz ödemeli arama yapılıp yapılmadığını, ücretlendirme olup olmadığını, ücretlendirme varsa ne zaman yapıldığını sorduk. Buna dair cevap gelmedi. Aramanın da ödemeli olup olmadığına dair TİB'den cevap gelmemiş olmasına rağmen yerel mahkeme bir karar verdi. Tamam bu aranmasa da görüşülmese de böyle bir iz bırakılabilir diye sanığın beraatına karar verildi." diye konuştu.

Yavuz, itirazları üzerine kararın, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince bozulduğunu söyledi.

Duruşmanın yerel mahkemede yeniden görüleceğini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Biz bunu istinaf ettik. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, taleplerimizi doğru görüp bu hususlarda yetersiz araştırma yapıldığına karar vererek dosyayı bozdu. Mahkemenin bu kararını son derece olumlu görüyorum. Çünkü istinaf mahkemesi, bilimsel verilerin üzerinde özellikle sanığın aşamalarda farklılaşan ifadelerinin itibarsız olduğunu, sanığın ifadesine güvenilmemesi noktasında mahkemeyi uyardı. Arama izlerinin nasıl oluşacağına ilişkin 3 kişilik bilirkişi heyetinin inceleme yapmasını, ayrıca bu hususun araştırılması gerektiğini, arama izninin hangi şartlarda oluşabileceğini, görüşmeden arama izinin oluşup oluşmayacağının tespitini özellikle istedi. Dolayısıyla bu tespit yapılmadan böyle bir kararın verilmesi usul ve yasaya açıkça aykırıydı."

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 14 Eylül 2022'de görülen karar duruşmasında, "yalan tanıklık" suçundan yargılanan eski muhabir E.K. beraat etmişti.

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