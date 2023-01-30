Gaziantep FK'de Alin Toşca ile yollar ayrıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, futbolcu Alin Toşca ile yollarını ayrıldıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü'nde, 2019-2020 sezonundan bu yana forma giyen Alin Tosca ile yolların karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulüpte forma giydiği süre boyunca gösterdiği performans ve karakteriyle her zaman örnek bir sporcu olan Toşca'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür ederek, futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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