Gaziantep'te "Gastronomi Kampı" başladı

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca "7. Tematik Kış Kampları" kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Gastronomi Kampı başladı.



Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Şahinbey Yurt Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde, buradaki kampın çok özel olduğunu söyledi.

Türkiye'de adında gençlik geçen bir bakanlık olduğunu belirten Topoğlu, "Doğal olarak gençliğin olduğu her alanda var olma mücadelesiyle gayret gösteren bir ekipten bahsediyorum. Başta Bakanımız ve ekip arkadaşlarımızla gençlerin talep ve beklentilerine karşılık verebilmek için birçok alanda faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 900'ü aşkın gençlik merkezi, genç ofisler ve gençlik kamplarıyla aslında gençlerin yanında olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Topoğlu, onlara şöyle seslendi:

"Şu an bulunduğumuz tematik kamplar ve diğer çalışmalar, sizin kendinizi değerli hissetmeniz için yapılan çalışmalar. Burada yeni şeyler öğreneceksiniz, alanında isim yapan kişiler, gençlerle birlikte olacak. Aldığınız tüm unvanlar, başarılar, elde ettiğiniz bütün her şey bir gün yok olup gidecek ama bir şey sizinle var olmaya devam edecek, o da iyi bir insan olmak. O yüzden sizden ricam kendinize yapacağınız bütün katkılar yanında ne olur öncelikli kariyer planınızı iyi bir insan olmak üzerine kurmaya gayret edin, bu yolda biz her daim sizlerin yanında olmaya gayret edeceğiz."

Gaziantep Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay da kampın ilk kez düzenlendiğini ve sürekli hale getirilmesinin planlandığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Gaziantep, gaziler şehri ve UNESCO tarafından onaylı patentli bir gastronomi kenti. Şu anda toplam 80 öğrencimiz var. Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğrencilerimiz burada. Kız öğrencilerimize yönelik yapılan bir kamp. Şu anda Türkiye'de 15 ilde çeşitli bilim, edebiyat, fen kampları yapılıyor. Bize gastronomi kampı verildi. Özellikle toplumun omuzlarında yükselecek olan kız kardeşlerimizin gastronomi alanında ve şeflik alanında da yüksek seviyelere gelmesini istiyoruz."

Toplam 80 kız öğrencinin katıldığı ve şefler tarafından uygulamalı yemek tarifleriyle yemek tarihi üzerine söyleşilerin yanı sıra kültür gezilerinin de yapılacağı kamp, 4 gün sürecek.

