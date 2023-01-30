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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

AA

Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak ile Sagal katılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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