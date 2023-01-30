Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak ile Sagal katılmadı.



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