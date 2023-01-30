Nurdağı'nda VEFA programı kapsamında hasta ve yaşlıların evleri temizleniyor

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GAZİANTEP (AA) - Nurdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü Vefa Projesi kapsamında oluşturulan ekip, yaşlı ve engellinin evini temizliyor.



Nurdağı Kaymakamlığı SYDV tarafından hayata geçirilen "Vefa Projesi" kapsamında, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaçların evine giden görevliler, evlerde genel temizliğin yanı sıra hasta ve yaşlıların kişisel temizliklerini de yapıyor.

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, proje ile yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahiplerine sağladıkları desteklerle devletin gülen yüzünü gösterdiklerini ifade etti.

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