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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te bisiklet dağıtım törenine katıldı:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te bisiklet dağıtım törenine katıldı:

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 20 yıl önce Türkiye'nin iddiası olan branş sayısının bir elin parmağını geçmeyecek kadar az olduğunu belirterek, "2022'de Türk sporcular tam 51 branşta 6 bin 127 madalyayı bu millete kazandırdılar. İşte bu bir devrimin sonucudur." dedi.

Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Talat Özkarslı Spor Salonunda düzenlenen bisiklet dağıtım törenindeki konuşmasında, gençlere hizmet etmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Bu ülkenin gençlerinin sadece bu ülke için değil, tüm insanlık için umut olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, tüm imkanları gençlerin önüne sermeye, seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.

Gaziantep'in bir gençlik şehri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, kentin gençlik merkezleriyle, gençlik kamplarıyla, yurtlarıyla marka şehir olduğunu dile getirdi.

Gençlik merkezi sayısını her geçen gün artırdıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Gaziantep'te gençlik merkezi olmayan ilçemiz inşallah kalmayacak. Bu yönde hızla ilerliyoruz. Diyoruz ya gençlik şehri Gaziantep'te birbirinden kıymetli üniversiteler var. Dedim ki Türkiye'nin yurtları, markası Gençlik Spor Bakanlığı yurtları hamdolsun nasıl İstanbul'da nasıl İzmir'de nasıl Ankara'da biliyorsunuz yüzde 100 yerleştirme yaptık. Başvuran her bir gencimiz Türkiye'nin her bir yerinde yurtlara yerleşti. Yedekte kimseyi bırakmadık. İşte güçlü yurt altyapımızın önemli sembollerinden biridir Gaziantep. Bu yıl Gaziantep'te yurtlarımıza başvuran her bir gencimizi, yurtlarımıza yerleştirdik. Yüzde yüz yerleştirme Gaziantep'te hayırlı olsun." dedi.

Yurtların konforuyla bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yurtları son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya örnek bir yatırımdır, projedir. Hamdolsun 800'den fazla yurt, 850 binden fazla yatak kapasitesiyle her geçen gün standardıyla, her geçen gün içeriğiyle zenginleşen bir çalışmadır. O yüzden gençlik markası bu şehir yurtlarıyla, gençlik merkezleriyle, gençlik kamplarıyla ve her gencin yanında olacak şekliyle gençlik proje destekleriyle her daim gençlik şehri olmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılında, gençlerin yüz yılında Gaziantep'in yeri apayrı olacaktır. Gençlerimiz bunun en iyisine, en güzeline layıktır. Biz de bugün olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında tüm imkanlarımızla var olmaya hep birlikte el ele vermeye devam edeceğiz."

Kasapoğlu, Gaziantep'in küresel anlamda bir spor şehri olduğunu belirterek, Türkiye'nin en modern yüzme havuzunun burada olduğunu kaydetti.

Sporu birkaç branştan ibaret görmediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin iddiası olan branş sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Türkiye pek çok branşta temsilci sporcu dahi gönderemiyordu. 20 yılda Cumhurbaşkanımızın spora olan ilgisi ve bu anlamdaki güçlü destekleriyle öyle bir başarı hikayesini öyle bir devrimi gerçekleştirdik ki 2022'de Türk sporcular tam 51 branşta 6 bin 127 madalyayı bu millete kazandırdılar. İşte bu bir devrimin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül de Gaziantep'in spor şehri olması için önemli çalışmalar yapıldığını ve sporun tabana yayılmasında bir problemlerinin kalmadığını söyledi.

Gül, yapılan tesislerle gençlerin spor yapmasının önünde hiçbir engel kalmadığını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Bakan Kasapoğlu'nu fahri hemşehrileri yaptıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 bin bisiklet dağıtacaklarını anımsatan Şahin, bu bisikletlerin huzura, sağlığa, Türkiye Yüzyılına götüreceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından 1500 lisanslı sporcuya bisiklet dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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