Gaziantep'te "ormandan ağaç kesimine" ilişkin açıklama

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Dülükbaba Ormanı'nda ağaç kesimi yapıldığı iddialarına ilişkin, "Olası bir orman yangınında tedbir gayesiyle yangın emniyet yolunu engelleyebilecek ağaçlar alandan çıkarılmaktadır" açıklamasında bulundu.



Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Dülükbaba Ormanı'nda ağaç kesimleriyle ilgili paylaşım yapıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:



"Olası bir orman yangınında tedbir gayesiyle yangın emniyeti şeridi ve yangın emniyet yolunu engelleyebilecek ağaçlar alandan çıkarılmaktadır. Orman Amenajman Planları kapsamında yapılan bu bakım çalışmaları, müdürlüğümüzün denetiminde, ormancılık tekniğine uygun şekilde yapılmaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.