Gaziantep'te uyuşturucu sanıklarına hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.
Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mustafa A. ve Murtaza K. ile avukatları katıldı.
Sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, sanıkların uyuşturucu sattığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan Mustafa A'ya 15 yıl 7 ay 15 gün, Murtaza K'ye 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Osmaniye'de 17 Ağustos 2020'de durdurulan araçta sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.