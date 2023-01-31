İslahiye'de dilencilere yönelik denetim yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilerin toplatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, yaşı küçük kişiler İslahiye Sosyal Hizmet Merkezi'ne teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.