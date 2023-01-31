İslahiye'de dilencilere yönelik denetim yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilerin toplatılmasına yönelik çalışma başlattı.



Ekiplerce yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, yaşı küçük kişiler İslahiye Sosyal Hizmet Merkezi'ne teslim edildi.

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